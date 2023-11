Un nuovo video di Kelly Oubre Jr. sembra confermare la sua storia sull’incidente

Mercoledì sera, però, la situazione di Oubre ha subito una svolta quando il Dipartimento di Polizia di Philadelphia ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che non si è verificato alcun incidente all’incrocio di Center City, luogo del presunto misfatto secondo i ricordi di Oubre.

Sebbene la polizia abbia chiarito che al momento non sta accusando Oubre di nulla, questo colpo di scena ha fatto sorgere molte domande sulla legittimità della dichiarazione dell’ex Golden State Warriors e sul fatto che stia dicendo o meno la verità su come si è procurato le ferite. Ma un video pubblicato da TMZ sembra avvalorare la storia di Oubre, ovvero che l’hanno investito.

Nel video della telecamera della porta d’ingresso, Kelly Oubre Jr. sta molto male per il dolore, cammina a fatica mentre porta la sua bicicletta in casa ed emette un gemito mentre si stringe il petto con la mano destra.

Here's video Kelly Oubre Jr returning home minutes after he was hit by a car in Philly on Saturday. There's talk about lack of surveillance vid. Sources says KO, who's new to city, wasn't interviewed by cops until hours after accident at hospital & he was unsure of exact location pic.twitter.com/fB1DYatkUh

— michael j. babcock (@mikejbabcock) November 16, 2023