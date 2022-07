Draymond Green si è già innamorato del talento di Paolo Banchero

Gli Orlando Magic hanno finalmente trovato qualcuno intorno a cui costruire in Paolo Banchero, che hanno selezionato come prima scelta assoluta al Draft NBA del 2022. Il giudizio non è ancora definitivo su Banchero, ma il mondo dei Magic può certamente apprezzare tutto ciò che ha visto dall’ex star dei Duke Blue Devils finora nella NBA Summer League 2022. Per la star dei Golden State Warriors, Draymond Green, Banchero è il vero affare, reazione eccessiva o meno.

“Troppo spesso reagite tutti in modo eccessivo rispetto a quello che vedete in Summer League… Comunque Paolo Ha talento. Sa come si vince…”.

Y’all overreact to summer league too often…. Nonetheless, Paolo gets it. He has winning ways…#TNM — Draymond Green (@Money23Green) July 10, 2022

Draymond Green si stava anche riferendo al modo in cui il rookie si è comportato durante l’emozionante vittoria di Orlando per 94 a 92 di questa notte contro i Sacramento Kings.

Il match ha avuto bisogno di un paio di tempi supplementari per essere deciso, dandogli almeno una sensazione di inclinazione verso la stagione regolare. Banchero ha concluso la gara con 23 punti, 6/15 al tiro dal campo, 6 assist, 6 rimbalzi, 4 palle recuperate e 2 stoppate. Il suo sesto rimbalzo è stato poi quello che si è rivelato decisivo, in quanto ha portato a un canestro vincente del compagno di squadra Emmanuel Terry.

Stiamo a vedere se ha davvero ragione Draymond Green su Paolo Banchero però da italiani speriamo vivamente di sì. Anche se la strada da percorrere è davvero tanta!

