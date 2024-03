Drew Eubanks chiama l’Italia: “Non so bene quale mio parente sia italiano, ma voglio le Olimpiadi”

Drew Eubanks è uno dei due giocatori NBA che potrebbero disputare gli impegni estivi con l’Italbasket, in particolare Preolimpico ed eventuali Olimpiadi di Parigi. Dopo le parole di Donte DiVincenzo nelle scorse settimane, per il quale però è difficile una naturalizzazione in pochi mesi, anche Eubanks ha ufficialmente manifestato la voglia di vestire la maglia azzurra. Il lungo dei Phoenix Suns già la scorsa estate era stato accostato all’Italia, ma ora ha reso tutto più esplicito in un’intervista alla Gazzetta dello Sport.

“Vorrei giocare le Olimpiadi, dopo aver fatto delle ricerche ho scoperto di avere degli antenati italiani, così il mio agente ha contattato la FIP. Non so bene chi in famiglia sia italiano o da che zona provenga, ma sto lavorando sulle pratiche burocratiche per ottenere il passaporto” ha dichiarato Eubanks.

In tutto il corso dell’intervista il giocatore non è sembrato informatissimo sul basket FIBA o sulla Nazionale azzurra. Ha detto di conoscere bene Nico Mannion, ma nessun altro, ribadendo però che gli piacerebbe tanto giocare le Olimpiadi. “Non sono mai stato in Italia, ma mi piacerebbe. Vorrei vedere la Sicilia, giocare in Nazionale potrebbe essere l’occasione giusta…” ha aggiunto Eubanks.

E per quanto riguarda un eventuale futuro in azzurro, anche dopo l’estate olimpica, il giocatore dei Suns ha tenuto la porta aperta: “Vedremo, sono aperto a tante conversazioni. Di sicuro giocare le Olimpiadi sarebbe bellissimo!”.

In questa stagione a Phoenix, Drew Eubanks sta mantenendo 5.3 punti e 4.3 rimbalzi di media, giocando circa 15′ a partita.