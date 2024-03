Lo “studente” Terrence Roderick fugge negli USA: Rieti procederà per vie legali

Termina con un lancio di stracci l’avventura di Terrence Roderick alla NPC Rieti, in Serie B, dove l’americano stava giocando grazie ad un tesseramento per “motivi di studio”. Il caso di Roderick e del suo tesseramento la scorsa estate aveva fatto discutere, anche perché era chiaro come il giocatore fosse completamente fuori categoria per la B: i 15.9 punti di media segnati finora sono lì a dimostrarlo, con Rieti però ad occupare la terzultima posizione nel Girone A.

Nelle scorse ore Rieti ha annunciato che Roderick è tornato negli Stati Uniti senza comunicarlo al club, il quale lo ha appreso solo quando l’americano non si è presentato oggi alla ripresa degli allenamenti. La società ha inoltre dichiarato in una nota ufficiale che procederà per vie legali contro il giocatore per i danni, sportivi e non, che questa vicenda le ha causato.

Foto: NPC Rieti