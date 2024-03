Donte DiVincenzo: “Italia? Disponibile nel medio e lungo termine. Da sempre sogno l’azzurro”

Donte DiVincenzo è uno dei due nomi principali (insieme a Drew Eubanks) per il giocatore da naturalizzare nei prossimi mesi per l’Italbasket. Nelle scorse settimane se ne è parlato con insistenza, da quando la stessa guardia dei New York Knicks ha rivelato in un’intervista di voler giocare con gli Azzurri. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, DiVincenzo ora lo ha ribadito, precisando che non gli interessa un’avventura di un’estate, ma vuole diventare un membro in pianta stabile della nostra Nazionale.

“Ci sono delle pratiche sa sbrigare. Il mio agente sta parlando con la federazione. Ho una gran voglia di misurarmi con la pallacanestro FIBA e covo da sempre il desiderio di giocare con l’Italia, sarebbe davvero stupendo poter rappresentare il Paese originario di buona parte della mia famiglia. Tempi ristretti? Voglio dare la mia disponibilità nel medio e lungo termine. L’idea di giocare in Nazionale nella off-season mi ha sempre allettato, ne ho parlato anche con Nico Mannion. Avevamo avuto contatti per EuroBasket 2022, ma il Covid ha rallentato tutto. Indossare la maglia azzurra per me sarebbe davvero speciale” ha dichiarato DiVincenzo.

Big Ragù, com’è stato soprannominato negli USA proprio per le sue origini italiane, ha chance di far parte della squadra di Pozzecco per il Pre-Olimpico? Secondo Gianni Petrucci no, il presidente federale poco più di una settimana fa aveva dichiarato che “non ci sono i tempi” per la naturalizzazione di DiVincenzo in vista dei Giochi. E le parole di DiVincenzo sembrano confermarlo, visto che si parla di un impegno per i prossimi anni.

Quel che è certo è che Gianmarco Pozzecco non inizierà una manovra di convincimento ai due americani come fatto per Paolo Banchero circa un anno fa. Nonostante i tentativi azzurri, la star di Orlando aveva poi deciso di giocare con Team USA. C’è da dire che né DiVincenzo né Eubanks sembrano poter ambire a questa opportunità a stelle e strisce.

In questa stagione, Donte DiVincenzo sta mantenendo 14.0 punti di media con i Knicks, la sua miglior annata in carriera da quando è in NBA. Nel mese di febbraio il giocatore ha visto la sua media punti salire addirittura a 21.7, anche se dopo un gennaio super positivo New York è calata in classifica.