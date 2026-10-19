Dwight Howard gioca la sua ultima partita in Georgia e annuncia il ritiro dal basket

Un po’ a sorpresa, a 40 anni, Dwight Howard ha deciso di ritirarsi dal basket giocato nelle scorse ore, dopo aver firmato in estate con il Black Fortress Tbilisi nel campionato georgiano. Solo settimana scorsa Howard aveva debuttato, con numeri ottimi nonostante una sconfitta: nel weekend appena passato l’americano, entrato nella Hall of Fame l’anno scorso, ha chiuso con 10 punti e 4 rimbalzi.

Poi l’annuncio: Howard ha smesso col basket, in un finale di carriera molto strano. Dopo una carriera da superstar NBA, con 8 convocazioni all’All-Star Game e 3 premi di Difensore dell’Anno, l’esperienza di Howard sul parquet si conclude in un campionato modesto come quello georgiano, in seguito a varie stagioni in Asia, soprattutto a Taiwan.

Ancora più sorprendente è la notizia se la si legge per com’è arrivata: da un comunicato ufficiale del Tbilisi molto breve: “Abbiamo perso 82-89 contro TSU. L’Hall of Famer NBA Dwight Howard ha giocato la sua ultima partita in carriera, con i tifosi georgiani che lo hanno accolto e salutato con cori e applausi”.