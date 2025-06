VIDEO: scoppia la rissa tra Dwight Howard e Lance Stephenson in BIG3!

L’esordio stagionale della BIG3 ha riservato subito qualche tensione nella partita tra i Miami 305 di Lance Stephenson e Michael Beasley e i Los Angeles Riot di Dwight Howard e Jordan Crawford. La partita è stata vinta da Miami col punteggio di 50-44 (in BIG3 vince il primo che arriva appunto a 50 punti), ma a rubare la scena è stata l’azzuffata tra Stephenson e Howard.

I due hanno iniziato prima con qualche provocazione verbale, poi sono passati alle mani. Si sono agganciati e alla fine, spinta dopo spinta, sono anche finiti tra le tribune, cadendo a terra tra i tifosi esaltati per quanto stavano vedendo. Alla fine entrambi i giocatori sono stati espulsi.

Dwight Howard and Lance Stephenson get ejected for a scuffle in their @TheBIG3 debuts 🤬 pic.twitter.com/rm6UxgQW9o — Ballislife.com (@Ballislife) June 14, 2025

Sia Stephenson che Howard erano alla loro primissima partita in BIG3: il primo l’ha conclusa con 16 punti, mentre il secondo con 10. Beasley, che solo pochi giorni fa aveva battuto proprio Stephenson in una sfida di 1vs1 in cui erano in palio 100.000 dollari, ha segnato più punti di tutti, 21.