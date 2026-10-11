Dwight Howard ha debuttato nel campionato georgiano, com’è andata?

Dwight Howard è entrato nella Hall of Fame quest’anno, ma non ha ancora detto stop alla sua carriera professionistica, nonostante i 40 anni. In estate ha firmato per la prima volta con un club europeo, i Black Fortress Tbilisi in Georgia, squadra che l’anno scorso ha chiuso al 9° posto (su 11). Ieri sera Howard ha debuttato con i Black Fortress nella sconfitta interna 70-75 contro l’Iverioni.

Il campione NBA e 8 volte All-Star ha giocato solo 17′ ma ha flirtato con la doppia-doppia, mandando a referto 12 punti, 7 rimbalzi e 3 stoppate tirando 5/8 dal campo. Tutto sommato quindi una buona prova personale che ha poi portato Dwight Howard a scherzare sui social dopo il match, chiedendo una chance ai Philadelphia 76ers dato l’infortunio in preseason subito dal centro Ariel Hukporti, che si è rotto il tendine d’Achille. “Philly cosa stiamo facendo?” ha scritto Howard, che non gioca in NBA dal 2022 ed ha già indossato la maglia dei Sixers nella stagione 2020-21.