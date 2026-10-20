Saliou Niang ce l’ha fatta: ha l’eleggibilità NCAA, ecco il primo post da giocatore di LSU

Dopo un’attesa lunga mesi, Saliou Niang può dirsi finalmente un giocatore degli LSU Tigers, squadra di Division I NCAA. L’ex giocatore della Virtus Bologna era in attesa dell’eleggibilità per scendere in campo al college, vista l’esperienza precedente tra i professionisti: il nodo erano i guadagni che Niang ha percepito negli ultimi anni tra Trento e Bologna, finiti sotto la lente di ingrandimento NCAA.

Alla fine, come avvenuto per Quinn Ellis settimana scorsa, Niang ha ricevuto parere positivo da chi era chiamato a giudicare la sua posizione. Potrà vestire la maglia di LSU, college che in passato ha avuto tra le sue fila campioni come Shaquille O’Neal o Ben Simmons, e andrà a guadagnare circa 7 milioni di dollari nella prossima stagione, una cifra impensabile per l’Europa. L’azzurro poco fa ha anche postato il primo contenuto social in maglia LSU, dopo che per settimane aveva taciuto in attesa del verdetto sull’eleggibilità. Saliou Niang arriva da una stagione molto positiva alla Virtus, chiusa con 7.1 punti e 5.0 rimbalzi di media in EuroLega.

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Foto: FIBA