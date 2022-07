Dwight Howard pensa seriamente di cambiare sport

Dwight Howard è ancora free agent dopo l’ultima (negativa) stagione con i Los Angeles Lakers. L’ex All Star sta pensando di lasciare la NBA e il basket giocato, anche perché avrebbe già pronta un’alternativa.

Howard, infatti, potrebbe decidere di darsi al wrestling se non gli arrivassero offerte interessanti dalla NBA. Qualche giorno fa ha partecipato a un allenamento della WWE a Nashville e sta seriamente valutando l’ipotesi di salire sul ring.

Mi piacerebbe giocare ancora una stagione in NBA ma penso che il wrestling faccia parte del mio futuro. Amo la WWE e spero un giorno di salire sul ring per combattere e vincere una cintura. La mia carriera NBA è iniziata a Orlando e sono pronto a tornarci per iniziare quella di lottare.