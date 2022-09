Dwight Howard sta per diventare un wrestler della WWE?

Dwight Howard ha raccontato a TMZ Sports di aver seriamente intenzione di considerare di entrare a far parte della WWE, spiegando che quest’anno lasciare il campo da basket per finire su un ring del wrestling se l’offerta economica fosse giusta.

Howard ha dimostrato a luglio che ha sicuramente le capacità di essere un wrestler con i fiocchi, offrendo un promo epico dopo aver fatto un provino della WWE a Nashville.

In effetti, Dwight ha detto che, se l’offerta come lottare in WWE fosse migliore di quella di una squadra NBA, potrebbe ascoltarla e poi accettarla, non si farebbe scrupoli ad accettarla.

“Qualunque opportunità sarà la migliore, la accetterò”, ha detto il free agent della NBA.

“La palla è nel suo campo”, ha detto Triple H… “È venuto ai nostri provini a Nashville, è stato incredibilmente divertente, finendo nei promo da solo e poi con gli altri, incredibilmente divertente”.

“Quindi, quando dice, ‘Ehi, voglio provarci’, ha il mio numero di telefono. Tutto quello che deve fare è chiamarmi e vedremo cosa può succedere”.

Stiamo a vedere se si tratta di una boutade di fine estate oppure uno di migliori centri NBA del XXI secolo davvero terminerà la sua carriera sportiva nel wrestling, dicendo addio per sempre all’NBA.

