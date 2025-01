Dwight Howard vs. Shaquille O’Neal: un nuovo capitolo di una FAIDA INFINITA

La lunga faida tra Dwight Howard e Shaquille O’Neal continua a far parlare di sé. Recentemente, Howard è intervenuto al programma GAUDS, dove ha espresso il suo esasperato malcontento per i continui attacchi pubblici di O’Neal. La tensione tra i due ex giocatori NBA sembra aver raggiunto un nuovo apice, con Shaq che ha risposto in maniera tagliente alle dichiarazioni di Howard.

La replica di Shaq: un addio definitivo o solo un’altra provocazione?

Attraverso il suo profilo X (ex Twitter), O’Neal ha pubblicato un messaggio apparentemente conclusivo:

“Dwight Howard, il fatto che tu pensi che mi importi di te è divertente. Non nominerò mai più il tuo nome, uomo sensibile, un burlone che non sa accettare uno scherzo. Non dirò mai più il tuo nome. Buona giornata, ora sei stato eliminato. Buona giornata”.

@DwightHoward the fact u think I care about u is funny, but I won’t ever bring your name up again sensitive big man, a jokester that can’t take a joke. Won’t ever say your name again ever again. Have a great day and now u have been deleted. Have a great day. #inevercared #trustme… — SHAQ (@SHAQ) January 7, 2025

Shaq ha accompagnato il post con una serie di hashtag provocatori, tra cui #dontneedvalidationyoudo, #stayoffpodcasts, e #nowyouredeadtome, che non lasciano dubbi sulla sua intenzione di colpire Howard sul piano personale.

Le radici del conflitto

La rivalità tra Howard e O’Neal non è nuova e ha radici profonde. Tutto ha avuto origine quando Howard iniziò a guadagnare fama nella NBA, attirando paragoni con Shaq per lo stile di gioco e per l’uso del soprannome “Superman,” reso celebre proprio da O’Neal.

Shaq ha spesso criticato Howard, accusandolo di non essere abbastanza “tosto” e di non avere una personalità autentica. Howard, dal canto suo, ritiene che la faida sia iniziata a causa della mancanza di rispetto da parte di O’Neal, cosa che lo ha spinto a difendersi.

La frustrazione di Dwight Howard

Howard ha mostrato visibile frustrazione durante l’intervista, spiegando quanto questa situazione lo abbia colpito. Oltre agli attacchi personali, Shaq ha persino sminuito il titolo NBA vinto da Howard con i Los Angeles Lakers nel 2020, definendolo un semplice “passeggero dell’autobus.”

“Continua a parlare di me. Io invece non parlo di te online, perché so che la tua famiglia e i tuoi amici possono vedere queste cose. Ma se continui, dovremo avere una conversazione faccia a faccia.”

Howard ha anche rivelato di aver considerato l’idea di recarsi negli studi di TNT per affrontare Shaq di persona: “Siamo ancora qui a giocare con queste piccolezze. Ma quando si ferma tutto questo? Hai un problema reale? Se sì, sediamoci e parliamone.”

Un finale incerto

Shaquille O’Neal ha promesso di non menzionare più Dwight Howard, ma dato il passato dei due, è difficile credere che la vicenda sia davvero conclusa. Questo scontro tra due dei più grandi centri della storia NBA potrebbe continuare a infiammare il dibattito pubblico ancora a lungo, alimentato da provocazioni e recriminazioni.

Solo il tempo dirà se Howard e O’Neal riusciranno mai a mettere fine alla loro rivalità o se, come sembra probabile, ci sarà un altro capitolo in questa infinita saga.