Cantù, Burns lascia ma resta in A2? Okeke è quasi dei brianzoli

Movimenti di mercato in vista per Cantù, pronta a salutare Christian Burns e ad accogliere Leonardo Okeke. L’ala-pivot italoamericana sarebbe vicina a un trasferimento all’Urania Milano, formazione di Serie A2, interessata alla sua esperienza e al contributo che potrebbe garantire sotto le plance dopo aver salutato Giordano Pagani a Nardò. Burns sembra destinato a lasciare la Brianza per tornare a Milano, lui che ha giocato per diverse stagioni in Serie A e in EuroLega con l’Olimpia. La notizia è riportata da Giuseppe Sciascia su La Prealpina, secondo cui le trattative sarebbero già a buon punto.

Cantù guarda al futuro: Okeke in rampa di lancio

Con l’uscita di Burns ormai probabile, Cantù si sta già muovendo per riempire il vuoto lasciato nel roster. Il nome quasi certo è quello di Leonardo Okeke, giovane talento che si sta allenando con i brianzoli da diverse settimane e potrebbe presto essere ufficializzato. Okeke, classe 2003, è considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama cestistico italiano grazie alla sua fisicità e al potenziale ancora inespresso.

Prospettive per entrambe le squadre

Il trasferimento di Burns all’Urania e l’arrivo di Okeke a Cantù potrebbero rivelarsi una mossa win-win per entrambe le società. Da una parte, l’Urania Milano aggiungerebbe al proprio roster un giocatore esperto, capace di fare la differenza in Serie A2, rafforzando la corsa verso i playoff. Dall’altra, Cantù avrebbe l’opportunità di puntare su un giovane emergente, in linea con la politica del club di valorizzare i migliori talenti italiani.

Con i dettagli dell’operazione ancora da definire, la sensazione è che i prossimi giorni saranno decisivi per chiudere il cerchio e formalizzare i movimenti. I tifosi di entrambe le squadre aspettano con curiosità gli sviluppi, consapevoli che queste operazioni potrebbero incidere significativamente sui rispettivi percorsi stagionali.