È arrivato il momento del nuovo esordio di Pau Gasol con il Barcellona

È arrivato il momento dell’esordio di Pau Gasol con il Barcellona. Dopo oltre un mese di preparazione, il centro spagnolo è pronto a giocare.

La sua nuova prima volta in blaugrana sarà domani, in EuroLega, contro il Bayern Monaco al Palau Blaugrana. Non ci saranno i tifosi a salutarlo ma Gasol, dopo 20 anni, tornerà a indossare la maglia del Barcellona.

L’annuncio è arrivato dal giocatore stesso via Twitter al termine dell’allenamento di oggi.

Ha llegado el momento. Mañana es el día! The moment has arrived. Tomorrow is the day! pic.twitter.com/N6epRtjoFq — Pau Gasol (@paugasol) April 8, 2021

Poco prima coach Jasikevicius aveva anticipato la notizia: “Sta bene, alza continuamente il ritmo dei suoi allenamenti e continua a migliorare. Penso che si stia trovando bene e sto pensando di dargli qualche minuto. Non so ancora quanti, lo decideremo nelle prossime ore”.

Foto: FIBA

