Barcellona, il colpo è servito: Pau Gasol annuncia il proprio ritorno in blaugrana

Dopo mesi di rumors e la smentita del diretto interessato solo pochi giorni fa, finalmente c’è l’annuncio e arriva proprio dai profili social del giocatore: Pau Gasol torna a giocare per il Barcellona, a pochi mesi dalle Olimpiadi di Tokyo che sono il suo obiettivo dichiarato prima di chiudere la carriera.

Gasol ne ha dato l’annuncio sui social: “Sono felicissimo di tornare a casa”. Nei minuti antecedenti il post di Gasol, il Barcellona aveva pubblicato la notizia sul proprio sito, salvo poi rimuoverla in pochi minuti. Un colpo di primissimo livello per il club catalano, attualmente in testa alla stagione regolare di Eurolega.

Very happy to come back home.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Força Barça! 🔵🔴 pic.twitter.com/6CewIY2Bil — Pau Gasol (@paugasol) February 23, 2021

