La Lux di Chieti continua a risplendere, quinta vittoria nelle ultime sei gare contro Latina

CHIETI – La Lux permane autentica. Il sodalizio cestistico di Chieti fa onore ancora una volta al nome che porta piegando sul parquet amico del “Pala Tricalle Leombroni” la Benacquista Latina e non consentendole di proseguire il buon discorso avviato contro la Npc Rieti. I teatini di coach Massimo Maffezzoli, invece, confermano il loro momento dorato fatto di cinque squilli di tromba nelle ultime sei gare. La loro affermazione ha ancora una volta soprattutto il nome di Paulius Sorokas che mette l’autografo in calce al referto con sedici punti dopo i 21 messi a segno contro l’Atlante Eurobasket Roma. La partita non è mai stata in discussione dall’alfa all’omega della gara. Al roster di coach Franco Gramenzi non è bastato un duo Lewis- Trotter molto ispirato capace di mettere nel secchiello teatino trenta punti (quindici a testa).

PRIMO QUARTO – Latina lancia l’urlo di guerra con due triple di Piccone, il nuovo acquisto della Lux Graziani, arrivato di fresco dalla Bertram Tortona, fa subito capire che credere in lui non è stato un azzardo e replica da par suo: 5-6 dopo soli due minuti di gioco. Sorokas sospinge i padroni di casa in quota, Piccone però si dimostra mago delle triple portando i pontini avanti di quattro incollature. L’immediato prosieguo della contesa ha sempre i volti di Sorokas e Piccone che alternano i loro canestri e mantengono la sfida in parità a quota 11. Lewis e Benetti fanno pendere la bilancia dalla parte ospite ma Chieti, nel finale, schiaccia l’acceleratore e a nulla vale una tripla pontina di Raucci per impedirle di chiudere il quarto avanti per 23-21. Punteggio che lascia l’esito della gara nella massima incertezza.

SECONDO QUARTO – Si assiste a una fiera campionaria degli errori realizzativi finchè Santiangeli non cambia il copione con un tiro da tre, Benetti risponde ma Sorokas riafferma la legge dei teatini sospingendoli a sette lunghezze di vantaggio: 31-24. Gramenzi chiama il timeout, alla ripresa però è ancora Chieti ad affondare la lama con l’ispirato Santiangeli. La Benacquista mette fieno in cascina con Raucci e Trotter e questa volta è Maffezzoli a radunare i suoi in unità. Chieti riesce a portarsi in doppia cifra di vantaggio a tre minuti dall’intervallo lungo (38-28), poi Passera e Lewis autografano due triple per parte ospite. Chieti cala un nuovo timeout. Santiangeli, alla ripresa delle ostilità, colpisce, poi arrivano da Latina due tiri liberi dell’ex Orlandina Fall e all’intervallo lungo Chieti è ancora avanti per 41-37 senza essere riuscita a scappare, complice la costante capacità dei pontini di ritornare in scia.

TERZO QUARTO – Chieti cecchina, Lewis fa altrettanto per gli ospiti. Fall fa intendere che il roster pontino crede nella capacità di poter ripetere il copione mandato in scena contro Rieti riportandolo a meno due: 43-41. Nuovo sussulto teatino, nuova controreplica di Trotter, si continua a giocare punto a punto e l’emozione resta la protagonista al “Pala Tricalle Leombroni”. L’ex Tortona Graziani ricama una tripla, Meluzzi capitalizza allo stesso modo con Chieti che si mantiene sul più sette a quattro minuti dalla penultima sirena. Un antisportivo comminato a Passera porta i teatini in lunetta e a bersaglio per due volte. Ihedioha, poco dopo, ci mette la ciliegina sulla torta sempre dalla linea della carità e Chieti mantiene le redini della gara avnti per 55-45.

ULTIMO QUARTO – Williams apre le danze, Arnold le prosegue e Chieti allunga a più quindici costringendo Gramenzi a un conciliabolo con i suoi. Santiangeli cecchina dalla lunetta, lo stesso fa Lewis su opposto versante. Trotter e una tripla di Raucci fanno assumere al punteggio la dimensione del 72-65 per Chieti che vede tornare i pontini in scia. Un gioco da tre punti di Sorokas, però, riallontana dai pontini i padroni di casa e la tripla di Trotter nel finale serve solo a rifinire il punteggio in modo definitivo. Chieti la fa sua per 76-68.

MIGLIORI IN CAMPO

PAULIUS SOROKAS (LUX CHIETI BASKET): una gioiosa macchina da canestri e punti, il suo sorriso a forma di precisione contagia giustamente anche il resto del roster.

OBIE TROTTER (BENACQUISTA LATINA BASKET): prova di buona levatura del cestista statunitense naturalizzato ungherese che ripaga la fiducia avuta dalla dirigenza pontina in lui.

TABELLINO

LUX CHIETI BASKET: Sorokas 16, Meluzzi 15, Santiangeli 14, Graziani 12, Williams 7, Bozzetto 5, Sodero 3, Arnold 2, Ihedioha 2. N.e: Bartolucci, Favali.. Coach: Massimo Maffezzoli.

Tiri liberi: 15 su 25, rimbalzi 40 (Sorokas, Bozzetto 10), assist 15 (Meluzzi, Bozzetto 3).

BENACQUISTA ASSICURAZIONI LATINA: Lewis 15, Trotter 15, Raucci 13, Piccone 11, Baldasso 5, Fall 4, Passera 3, Benetti 2, Mouaha. N.e: Hajrovic. Coach: Franco Gramenzi.

Tiri liberi: 11 su 16, rimbalzi 29 (Fall 8), assist 9 (Lewis 3).

ARBITRI

Marco Rudellat di Nuoro, Eugenio Mattia Martellosio di Buccinasco (MI) e Gian Lorenzo Miniati di Firenze.