E se Team USA giocasse le Olimpiadi solo con giocatori del mondo FIBA?

In questi giorni ha fatto abbastanza scalpore la dichiarazione di Steve Kerr dove diceva che le formazioni FIBA fossero avvantaggiate dal fatto che si conoscono da anni e quindi c’è una sorta di chimica, mentre Team USA deve trovare la giusta chimica ogni estate perché non c’è continuità. E allora perché non facciamo giocare in Team USA solo giocatori FIBA?

Naturalmente è un’ipotesi abbastanza impossibile da quando si è deciso di aprire la Nazionale americana anche ai giocatori NBA una trentina di anni fa. Però questo sicuramente permetterebbe a Steve Kerr e ai selezionatori che verrebbero dopo di lui di avere una squadra molto più continuativa. Inoltre potrebbe contare su giocatori che giocano tutto l’anno con regole FIBA e con tempi FIBA, quindi 40 minuti e non 48. Proviamo a vedere cosa verrebbe fuori.

QUINTETTO

Il quintetto di giocatori che giocano con regole FIBA sarebbe davvero di livello e vincerebbe a mani bassissime l’EuroLega. In cabina di regia naturalmente Mike James, un veterano del basket europeo e dominatore di tutti i campionati europei, da quello italiano a quello francese, passando per spagnolo, greco e russo. Come guardia titolare ci siamo immaginati Wade Baldwin IV, anche se Kevin Punter non ci starebbe poi così male in quintetto. L’ala piccola sarebbe uno dei giocatori più popolari sui social, Dwayne Bacon, mentre quella forte uno molto solido e che in Italia conosciamo benissimo, Zach LeDay. Sotto canestro il ruolo di centro non può non andare a Johnathan Motley, centro del Fenerbahce e tra i migliori rimbalzi offensivi e in generale della competizione. Anche se Josh Nebo si potrebbe giocare tranquillamente il posto da titolare.

PANCHINA

Detto che non abbiamo inserito Kemba Walker e Jabari Parker per il momento perché non sappiamo le loro condizioni fisiche, come esterni in uscita dalla panchina ci eravamo immaginati Darius Thompson, che non ha ancora deciso se giocherà o meno con l’Italia, Will Clyburn, il già citato Kevin Punter, che ha passaporto serbo ma non ha mai vestito la casacca della Nazionale balcanica, James Nunnally, visto anche lui come Mike James, LeDay e Punter a Milano e Jordan Loyd. Le ali sarebbero Bonzie Colson e Derrick Williams, mentre il lungo di riserva Josh Nebo.

Naturalmente questi 12 non sarebbero forti come 12 NBA messi insieme, però avrebbero più tempo per conoscersi, studiarsi e creare la giusta chimica. A guidarli? Beh, diciamo che meglio di Steve Kerr è difficile trovare, però sarebbe molto suggestiva l’idea Rick Pitino, che ha instaurato un rapporto simbiotico con l’Europa e quindi con il mondo FIBA.

