Pozzecco racconta scherzosamente perché la Serbia ha perso contro l’Italia: “La schiacciata di Datome li ha depressi”

Gianmarco Pozzecco è intervenuto nell’episodio extra di Afternoon per parlare della carriera di Gigi Datome e naturalmente non si poteva non andare sull’argomento Serbia e quel magico minuto a Manila:

“Come abbiamo fatto a vincere contro la Serbia? Hanno visto la schiacciata in contropiede di Gigi e lì è salita loro la depressione. Gigi e schiacciata non possono stare nella stessa frasi. Scherzi a parte, lui è sempre stato così. Io gli ho chiesto 2 canestrini e lui ne ha fatti 3 in 1 minuto. Cosa fare ora? Capire che in questo mondo non giocato non c’è meritocrazia. Deve fare solo cose di altissimo livello, altrimenti rischia di diventare un clown, dove sfruttano solo la tua immagine”.

È stato davvero un viaggio lunghissimo. La gara contro la Serbia è stato l’ultimo regalo di Gigi Datome a Gianmarco Pozzecco e a tutti noi italiani.

E comunque ha dato un consiglio molto utile a Datome, che adesso continuerà nel mondo del basket all’Olimpia EA7 Emporio Armani Milano in qualità di dirigente. Vediamo se anche in quel settore riuscirà a diventare un fenomeno come ha dimostrato di essere con una palla da basket in mano. Noi lo speriamo tantissimo.

