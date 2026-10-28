È una stagione NBA già piena di infortuni, alcuni gravi

La stagione regolare NBA è iniziata da poco più di una settimana, ma ha già perso numerosi pezzi. Sono infatti tantissimi i giocatori, spesso importanti, che hanno subito infortuni, in alcuni casi anche gravi. È il caso di Jalen Williams, che è stato operato ieri in seguito ad un infortunio impressionante, che probabilmente lo terrà fuori tutta la stagione. Stesso destino lo rischia il suo compagno Cason Wallace, che ha invece una lacerazione del labro della spalla sinistra ed è out a tempo indeterminato.

Anche gli Orlando Magic hanno già perso due titolari: Paolo Banchero, fuori 4-6 settimane per una grave distorsione alla caviglia, e Jalen Suggs, out per almeno 2 settimane a causa di un livido osseo al ginocchio destro. Ieri i Toronto Raptors hanno invece annunciato che Kawhi Leonard sarà costretto a fermarsi per la presenza di liquido nel ginocchio: sarà rivalutato tra una settimana, ma Shams Charania ha parlato di un’assenza di “settimane”, al plurale, e la storia di infortuni del due volte MVP delle Finals consiglia cautela.

Ma rimanendo sulle superstar, stop di circa 2 mesi per Anthony Edwards, partito fortissimo ma che si dovrà operare al ginocchio destro. Questo stop porterà Ant a dire già addio alla quota di 65 partite stagionali, necessarie per ambire a un premio individuale a fine anno: così non sarà incluso in alcun quintetto All-NBA e perderà la chance di firmare un rinnovo al supermax per 4 anni e 304 milioni di dollari.

Jalen Jackson Jr, un altro giocatore spesso soggetto ad infortuni, dovrà stare fuori 6-8 settimane per una distorsione del menisco, dopo un avvio positivo con gli Utah Jazz.

Tyrese Haliburton è infine stato l’ultimo, in ordine di tempo, a dare forfait: stiramento muscolare e ancora nessuna tempistica di recupero, visto che la star dei Pacers rientra da un intero anno di assenza causa rottura del tendine d’Achille.