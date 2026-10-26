Oklahoma City Thunder, infortunio shock per Jalen Williams: la caviglia si gira di netto

Jalen Williams ha subito un bruttissimo infortunio che probabilmente lo metterà KO per il resto della stagione, nella partita di ieri notte contro i Clippers. Nel corso del quarto periodo, quando mancava poco più di 1′ alla fine del match, Williams è andato a canestro scontrandosi con due difensori di LA e ricadendo malissimo. La gamba sinistra gli è rimasta “sotto” e la caviglia ha avuto una torsione innaturale, tant’è che lo stesso giocatore si è spaventato vedendo che aspetto avesse una volta a terra. Un infortunio che ha ricordato quello subito da Gordon Hayward nella stagione 2017-18, che ne compromise i successivi anni di carriera.

Williams è stato trasportato fuori dal campo i barella, mentre i compagni osservavano visibilmente scossi: Shai Gilgeous-Alexander non è riuscito a trattenere le lacrime per l’impressione e il dispiacere. La star dei Thunder, All-Star nel 2025, arrivava da una stagione travagliata: l’anno scorso era sceso in campo solo 33 volte a causa di una lesione al legamento del polso. Nelle prime 3 partite di questa stagione, Jalen Williams ha segnato 13.5 punti di media.