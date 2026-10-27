Gli Charlotte Hornets ritireranno la maglia di Muggsy Bogues

Gli Charlotte Hornets, nella loro storia, hanno ritirato solo 2 numeri di maglia: tra pochi mesi diventeranno 3. A Bobby Phills e Dell Curry si aggiungerà Muggsy Bogues, il più basso giocatore della storia NBA, 160 centimetri, e membro degli Hornets dal 1988 al 1997.

La data della cerimonia sarà l’11 febbraio, in occasione della gara casalinga contro Milwaukee quando la maglia #1 verrà appesa al soffitto dello Spectrum Center. La franchigia lo ha annunciato oggi con un video in cui Bogues, ricevuta la notizia, si commuove.

Nella sua carriera NBA, Muggsy Bogues ha giocato 889 partite tra Washington, Charlotte, Golden State e Toronto, segnando 7.7 punti di media con 7.6 assist. Nei 9 anni con la maglia degli Hornets il playmaker, 12° scelta assoluta al Draft 1987, ha vissuto le migliori stagioni in carriera compresa quella 1993-94 chiusa in doppia-doppia di media con 10.8 punti e 10.7 assist.