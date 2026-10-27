Kawhi Leonard ha finora giocato solo 2 partite ufficiali da quando è tornato ai Toronto Raptors, ma ora sarà subito costretto a fermarsi. Come comunicato dai Raptors, la star della franchigia canadese sarà ai box per almeno una settimana a causa del liquido all’interno del ginocchio sinistro.
Negli anni Leonard non è mai stato estraneo ad infortunil, anche gravi in alcuni casi. Questo non sembra essere uno uno di quelli, ma il giocatore vedrà un po’ smorzato l’entusiasmo per la sua seconda avventura ai Raptors. Leonard arriva tra l’altro da una delle migliori stagioni in carriera in termini di affidabilità: con i Clippers nel 2025-26 ha infatti disputato 65 gare.
Finora Leonard aveva giocato 24′ contro Chicago (23 punti) e 28′ contro Washington (16 punti e 9 rimbalzi), saltando invece l’ultima partita contro Minnesota, persa da Toronto per 117-94.
The Raptors say Kawhi Leonard will be sidelined for at least one week to address swelling in his left knee.
The team says medical imaging revealed no acute injury. https://t.co/rIsq5Xl8b7
— Marc Stein (@TheSteinLine) October 27, 2026
- Toronto Raptors, ecco il primo stop per Kawhi Leonard - 27 Ottobre 2026
- Paul Pierce dice di avere grossi problemi finanziari e chiede all’ex moglie di cessare i pagamenti - 27 Ottobre 2026
- WNBA Finals, trovata la quadra su dove e quando si disputerà Gara-6 tra Atlanta e Golden State - 26 Ottobre 2026