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Toronto Raptors, ecco il primo stop per Kawhi Leonard

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Kawhi Leonard ha finora giocato solo 2 partite ufficiali da quando è tornato ai Toronto Raptors, ma ora sarà subito costretto a fermarsi. Come comunicato dai Raptors, la star della franchigia canadese sarà ai box per almeno una settimana a causa del liquido all’interno del ginocchio sinistro.

Negli anni Leonard non è mai stato estraneo ad infortunil, anche gravi in alcuni casi. Questo non sembra essere uno uno di quelli, ma il giocatore vedrà un po’ smorzato l’entusiasmo per la sua seconda avventura ai Raptors. Leonard arriva tra l’altro da una delle migliori stagioni in carriera in termini di affidabilità: con i Clippers nel 2025-26 ha infatti disputato 65 gare.

Finora Leonard aveva giocato 24′ contro Chicago (23 punti) e 28′ contro Washington (16 punti e 9 rimbalzi), saltando invece l’ultima partita contro Minnesota, persa da Toronto per 117-94.

Francesco Manzi
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