EA7 Milano, importanti novità sui tempi di recupero di Josh Nebo

L’Olimpia EA7 Milano ha rilasciato un aggiornamento ufficiale riguardo alle condizioni di Josh Nebo, infortunatosi all’arto superiore destro durante la gara del 20 dicembre scorso contro il Bayern Monaco.

Di seguito il comunicato integrale del club:

“La Pallacanestro Olimpia EA7 Milano comunica che Josh Nebo, in seguito all’ultimo infortunio all’arto superiore destro riportato nel corso della gara disputata il 20 dicembre scorso contro il Bayern Monaco – e dopo ulteriori pareri specialistici –, seguirà un percorso riabilitativo di tipo conservativo. Il giocatore sarà costantemente rivalutato. I tempi di recupero stimabili non saranno comunque inferiori ai quattro mesi”.

Un’assenza pesante per Milano

L’assenza prolungata di Nebo rappresenta un duro colpo per il roster dell’Olimpia, impegnato in un calendario intenso tra EuroLeague e campionato italiano. L’atleta, noto per la sua fisicità e presenza sotto canestro, dovrà affrontare un lungo percorso di riabilitazione prima di poter tornare sul parquet.

La società resta concentrata sulla gestione del recupero del giocatore, garantendo un monitoraggio costante per valutare i progressi della riabilitazione. Nel frattempo, coach Ettore Messina dovrà trovare soluzioni alternative per colmare il vuoto lasciato da Nebo nei prossimi mesi. Stiamo a vedere cosa succederà.

