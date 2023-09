EA7 Milano, l’Italbasket ti restituisce dei giocatori in grande spolvero

Domenica scorsa è ufficialmente finita la FIBA Basketball World Cup 2023 e ora tutti i giocatori stanno pian piano tornando alla base per poter affrontare la stagione con il proprio club di riferimento. Anche l’EA7 Milano sta aspettando i suoi nazionali, in particolare quelli dell’Italbasket.

Dagli Azzurri sono arrivate ottime notizie e per questo potrà essere molto felice Ettore Messina. Nicoló Melli, capitano dell’EA7 Milano e ora anche capitano dell’Italbasket, si è dimostrato un grandissimo rimbalzista, oltre che un eccellente difensore e un leader indiscusso. L’obiettivo naturalmente è ripetere tutto questo anche durante l’anno a Milano, a partire dalla Supercoppa di Brescia.

Giampaolo Ricci è stato determinante più e più volte entrando dalla panchina. Contro l’Angola ce l’ha risolta lui e contro Porto Rico è stato nominato Player of the Game. Naturalmente Ricci è un giocatore che ha dei limiti fisici e in parte anche tecnici però non gli manca il cuore e la grinta, come ha dimostrato anche quest’estate contro Nikola Milutinov o gli americani.

La grande sorprese per l’EA7 Milano direttamente dall’Italbasket è Stefano Tonut. La guardia titolare degli Azzurri è stato uno dei più costanti durante la manifestazione filippina e contro Team USA è l’unico che ha fatto vedere qualcosa di accettabile. “Tonno” ha difeso come un matto su Jordan Clarkson e Bogdan Bogdanovic e di là ha saputo fare i suoi canestri… e qualcosa in più. Potrà sicuramente essere un valore aggiunto per le rotazioni meneghine, anche in EuroLega.

Volendo ci sarebbe pure Gigi Datome, che non sarà più un giocatore ma un dirigente. Ha terminato comunque facendo bene, nonostante non fosse più il Datome di qualche anno fa che dominava in Europa. Adesso gli toccherà più la scrivania che il campo.

