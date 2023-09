Top 10 giocatori di EuroLega più pagati: solo un “italiano” presente

Dopo il Mondiale, è giunto il momento di vedere i 10 giocatori che prenderanno di più in EuroLega il prossimo anno.

A guidare la classifica è il nuovo acquisto del Barcellona, ​​lo spagnolo Willy Hernangomez, che guadagnerà circa 4,5 milioni di dollari a stagione. Sul podio troviamo sempre il solito Shane Larkin, che percepirà circa mezzo milione di dollari in meno dell’ex giocatore NBA. A chiudere i podio ci pensa il neo acquisto dell’Olimpia EA7 Emporio Armani Milano, Nikola Mirotic, che porterà a casa circa 3.2 milioni in questa sua prima annata in Italia.

Ecco la lista completa:

Willy Hernangomez – 4.5M$ Shane Larkin – 4M$ Nikola Mirotic – 3.2M$ Walter Tavares – 3M$ Kostas Sloukas – 3M$ Juancho Hernangomez – 2.5M$ Scottie Wilbekin – 2.4M$ Darius Thompson – 2.3M$ Jabari Parker – 2M$ Will Clybrun – 2M$

Da notare che mediamente gli stipendi di EuroLega si sono alzati e anche l’italiano di passaporto, Darius Thompson, ha avuto un netto incremento del suo stipendio, arrivando a circa 2,3 mio all’anno. Nessun giocatore della Virtus Bologna è in questa lista, che ha salutato un giocato profumatamente pagato come Milos Teodosic, in direzione Stella Rossa Belgrado. Da notare anche che nessuno di questi 10 giocherà in Serbia il prossimo anno.

