EA7 Milano, Lorenzo Brown c’è! Trattativa avanzata per Vlatko Cancar

Giornata caldissima in casa Olimpia EA7 Milano. Innanzitutto è arrivata la prima ufficialità dell’estate: la firma di Marko Guduric con un contratto pluriennale. Il serbo arriva dal Fenerbahçe, dove ha vinto l’ultima EuroLega: si tratta di uno dei migliori difensori d’Europa e sarà la guardia titolare della squadra del duo Messina-Poeta. Ma Milano non si è fermata qui: secondo Eurohoops l’EA7 avrebbe trovato un accordo con Lorenzo Brown, già accostato ai biancorossi nei giorni scorsi. Sarebbe dunque l’americano naturalizzato spagnolo il playmaker scelto dall’Olimpia per il quintetto titolare, con Nico Mannion e Quinn Ellis dietro di lui.

La grande novità di giornata è però Vlatko Cancar, lungo sloveno dei Denver Nuggets. Secondo BasketNews, il giocatore sarebbe già in trattativa avanzata con Milano pronto a rinforzare il reparto lunghi composto già da Zach LeDay, Josh Nebo e, probabilmente, da Devin Booker in arrivo dal Bayern Monaco. Cancar ha giocato solo 13 partite con 1.5 punti di media in NBA nell’ultima stagione. Lungo di 28 anni, Cancar gioca ai Nuggets dal 2019 dopo essere stato scelto con la 49° chiamata assoluta al Draft. Se c’è una pecca nel suo profilo è la tenuta fisica: in 6 stagioni ha disputato solo 143 partite, rimanendo fermo per tutta la stagione 2023-24 a causa della rottura del crociato. Prima della NBA, Cancar aveva giocato in Europa con Union Olimpija, Mega Leks e Burgos.

A lasciare Milano sarà invece Fabien Causeur, dopo una sola stagione: l’Olimpia ha declinato la Team Option.