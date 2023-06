EA7 Milano, mercato: chi resta, chi se ne va e chi è in dubbio

Vinto lo Scudetto numero 30 della storia dell’Olimpia EA7 Emporio Armani Milano, ora i meneghini devono già pensare al mercato della prossima stagione. Ecco quindi un recap di chi resta di sicuro e di chi certamente se ne andrà.

Chi resta?

Uno dei punti fissi della prossima stagione sarà sicuramente capitan Nicolò Melli, che cercherà di vincere il terzo Scudetto di fila da quando è tornato dalle sue avventure all’estero tra Germani, Turchia e Stati Uniti. Insieme a lui continuerà a bruciare le retine Billy Baron, anche se avrà un inizio di annata complicato perché oggi è stato sottoposto a un intervento chirurgico al gomito destro. Pippo Ricci cercherà di fare il suo personale four-peet, dopo i 3 Scudetti tra Bologna e Milano, mentre non ci sono pochi dubbi sul fatto che che Paul Biligha sarà il centro italiano anche della prossima stagione. Invece è notizia delle ultime ore il rinnovo di Shavon Shields, che vuole entrare sempre di più nella storia dell’EA7. Probabilmente rimarrà anche Johannes Voigtmann, visto l’incoraggiantissimo finale di stagione tra Serie A ed EuroLega.

Chi se ne va?

Naz Mitrou-Long, DaShaun Thomas e Tim Luwawu-Cabarrot sono già fuori, mentre è molto probabile un addio di Davide Alviti, visto l’arrivo certo di Guglielmo Caruso; il ragazzo ciociaro ha ancora un anno di contratto ma in questa stagione non ha quasi mai visto il campo perciò probabilmente verrò transato e cercherà un’altra squadra in Serie A. Brandon Davies e Kevin Pangos potrebbero lasciare qualora trovassero soluzioni migliori ma entrambi hanno già contratto per il prossimo anno; si potrebbe optare per una buonuscita per entrambi per “convincerli” a spostare i loro talenti altrove.

Chi è in dubbio?

Stefano Tonut potrebbe partire perché vuole giocare e ha capito che a Milano avrebbe comunque uno scarso minutaggio (si parla di Virtus Bologna per lui). Shabazz Napier ha già ricevuto un’offerta da Milano: ora sta a lui decidere se restare all’EA7 oppure esplorare il mercato americano. Infine Kyle Hines e Gigi Datome, entrambi per lo stesso motivo: la carta d’identità. Datome ne farà 36 a novembre, l’ex Veroli 37 invece a inizio settembre. Insomma, gli anni ci sono tutti e le tantissime partite ravvicinate non aiutano. Chiudiamo con un italiano: Tommaso Baldasso. In teoria non ha contratto ma le possibilità che resti a Milano sono tante e salirebbero ancora di più se Tonut decidesse di lasciare la banda meneghina.

In sintesi quindi la situazione è questa:

CONFERMATI: Melli, Baron, Ricci, Biligha, Shields e Voigtmann

TAGLIATI: Mitrou-Long, Thomas, Luwawu-Cabarrot, Alviti (?), Davies (?), Pangos (?)

IN DUBBIO: Tonut, Napier, Datome, Hines, Baldasso.