L’astro nascente dei Memphis Grizzlies, Ja Morant, stava rapidamente per diventare uno dei volti della NBA grazie alle sue esibizioni, all’energia giovanile e alla personalità carismatica ma poi ha commesso degli errori che hanno ricevuto il commento di Gilbert Arenas.

Le serate in strip club pieni di alcol e un debole per mettere la sua arma da fuoco sui social media ha portato i fan della NBA e i responsabili delle decisioni della lega a chiedersi se Morant fosse un po’ troppo spericolato, soprattutto data la sua influenza. Alla fine, Morant ha subito due sospensioni per un totale di 33 partite nell’ultimo anno.

Tuttavia, è ancora in discussione la sospensione di 25 partite per Ja imposta dal commisioner NBA Adam Silver il 16 giugno, con molti che si chiedono se la punizione fosse troppo alta per il crimine. L’ex star della NBA Gilbert Arenas è tra loro.

“È troppa pesante”, dice Arenas a TMZ Sports. “Le sospensioni per armi in NBA – le effettive sospensioni per armi vere… – sono state solo di una, tre e sette partite. Sette partite è state la più importante ma perché c’è stato uno sparo di pistola in un luogo affollato. Ora la mia sospensione e quella di Ja non sono legate alle pistole, ma al comportamento. Che è condotta dannosa, che non ha numero. Può essere da 1 a 82 partite, a seconda di come si sentono in quel momento. Questa è la parte ingiusta”.

“È la percezione del pubblico”, risponde Gilbert Arenas quando gli viene chiesto perché Morant è stato sospeso. “Il pubblico vuole che venga fermato. Quindi, ora arriva l’NBA e dice: ‘Va bene, dobbiamo punirlo’ “.