EA7 Milano, Messina post-Partizan: “Abbiamo riempito il secchio di latte e gli abbiamo dato un calcio”

Coach Ettore Messina dell’Olimpia EA7 Milano ha commentato la sconfitta degli italiani a Belgrado contro il Partizan:

“Ironico che nella terra del grande maestro Aza Nikolic abbiamo fatto esattamente come raccomandava lui di non fare. Il Professor Nikolic diceva che quando si riempie il secchie di latte, non si deve con un calcio rovesciare tutto. Noi siamo diventati professionisti, maestri di questa pratica. Abbiamo giocato 26-27 minuti di grande pallacanestro e poi abbiamo fatto ogni tipo di errore e ci siamo persi. Quello che abbiamo fatto verso la fine del terzo periodo è stato incredibile. Purtroppo non è la prima volta che succede. Possiamo solo cercare di migliorare, lavorando e magari recuperando gli infortunati”.

Ettore Messina non può assolutamente accettare che l’EA7 Milano perda due partite come le ultime due, visto che in casa del Bayern Monaco aveva praticamente vinto e ieri era sopra di 15 a 13 minuti dalla fine contro il Partizan Belgrado.

Sono punti pesantissimi che l’Olimpia non può permettersi di buttare via se vuole restare attaccata al treno playoff. E che però purtroppo per le Scarpette Rosso ha scialacquato in maniera sconsiderata.

Fonte: ufficio stampa Olimpia Milano

