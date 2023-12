EA7 Milano, Messina dice che l’infortunio di Mirotic sarà lungo e parla di mercato

Ettore Messina, head coach e President of Basketball Operations dell’Olimpia EA7 Emporio Armani Milano, ha parlato del periodo di stop del loro miglior giocatore, Nikola Mirotic, e della ricerca di un nuovo giocatore sul mercato:

“Abbiamo fatto scelte pessime, ci manca sicuramente Mirotic, stiamo ancora cercando un playmaker ma non è questo il punto. Abbiamo abbastanza da poterci permettere di fare meglio di così. Mirotic? Sicuramente parliamo di un’assenza di settimane. ma forse di più. Finirà tutti gli esami che deve fare e poi sapremo la prossima settimana quale sarà la strada migliore da percorrere per recuperarlo”, ha detto coach Messina dell’EA7 Milano su Mirotic e il mercato dopo la sconfitta in casa del Partizan Belgrado.

Non poter contare per così tanto tempo su un fenomeno come Nikola Mirotic sarebbe per chiunque. Figuriamoci per una squadra in grandissima crisi di risultati e di identità, che senza il montenegrino con passaporto spagnolo avrebbe vinto ancora meno partite.

Il mercato sicuramente potrebbe aiutare a migliorare la situazione però non offre moltissimo e sicuramente non offre uno del livello di Nikola Mirotic. Stiamo a vedere se si sbloccherà qualcosa nei prossimi giorni, magari alla fine del girone d’andata di EuroLega…

Fonte: ufficio stampa Olimpia Milano

Leggi anche: EA7 Milano, Messina post-Partizan: “Abbiamo riempito il secchio di latte e gli abbiamo dato un calcio”