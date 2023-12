Gesto COMMOVENTE di Mitchell Robinson dei Knicks verso il suo ex coach all’high school

Il centro dei New York Knicks, Mitchell Robinson, non ha avuto un grande impatto sul campo da basket durante i primi due anni della sua carriera liceale. Solo quando Robinson si è trasferito alla Chalmette High School in Louisiana ha iniziato a mettere in mostra il suo talento.

Butch Stockton era l’allenatore di Mitchell Robinson a Chalmette e sembra che i due abbiano mantenuto un rapporto di amicizia nel corso degli anni. Giovedì Robison ha saputo che la moglie di Stockton, Dawn, è morta a settembre dopo 31 anni di matrimonio.

Robinson ha quindi deciso di fare un gesto commovente. Ha invitato il suo ex allenatore a trasferirsi da lui a New York, in modo da non rimanere solo durante il lutto. Stockton ha ricordato il momento in cui Robinson lo invitò a vivere con lui.

Mi disse: “Coach, non hai più nessun motivo per restare in Louisiana. Vieni a New York con me e divertiti”, ha detto Stockton all’MSG Network. “Elabora il lutto, perché so quanto amavi tua moglie. Anch’io le volevo tantissimo bene”.

Robinson e Stockton legano guardando film e l’ex allenatore di basket del liceo si occupa anche dei cani della stella NBA quando lui non c’è.

Robinson ha espresso gratitudine per la guida di Stockton quando era al liceo e ha detto di essere stato più che felice di aiutare il suo vecchio allenatore nel momento del bisogno.

"[Mitch Robinson] said come to New York with me, and enjoy yourself and get your mind back straight."

– Butch Stockton, Robinson’s high school coach, on staying with Mitch in New York after the passing of his wife. pic.twitter.com/qtY3hfnGLk

