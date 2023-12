Partizan Belgrado-EA7 Milano, le pagelle: Shields domina per 25′, poi fanno tutto Punter e LeDay

Questa sera l’Olimpia EA7 Milano ha perso la sua terza gara di fila in EuroLega, la seconda di questa settimana, questa volta contro il Partizan Belgrado dopo il KO di martedì contro il Bayern a Monaco.

Qui di seguito trovate i voti che abbiamo deciso di dare sia all’EA7 Milano sia al Partizan Belgrado e QUI invece il recap del match.

Olimpia Milano

Maodo Lo: 6,5. Quando vede la Stark Arena di Belgrado si accende. 12 punti, 6 assist e anche 4 rimbalzi. Negli ultimi 10 minuti praticamente un fantasma, ma come tutta l’Olimpia del resto.

Stefano Tonut: 6. In difesa tiene abbastanza per i primi due quarti e mezzo, poi molla anche lui fisicamente e nel finale il Partizan dilaga con Punter.

Nicolò Melli: 6,5. Un fattore anche in attacco per un tempo e mezzo quarto, poi però finisce le energie e Zach LeDay, quello che Nik ha sostituito a Milano, va a nozze contro la morbida difesa dell’italiano.

Diego Flaccadori: 5. Forza troppe conclusioni e non dà mai la necessaria sicurezza quando guida il possesso.

Devon Hall: 5. Non una serata da ricordare, peccato però che ne ha vissute parecchie nelle ultime 2 stagioni.

Shavon Shields: 7. Un fattore fino a quasi la fine del terzo quarto. Poi si blocca lui e in casa Olimpia nessuno fa più canestro. 0 punti nel quarto quarto dell’americano con passaporto danese e solo 7 di tutta l’EA7 negli ultimi 10 minuti.

Kyle Hines: 5. Spiace dirlo ma contro l’energia, l’atletismo e la fisicità di Caboclo e LeDay, purtroppo, questo Hines non può più competere.

Johannes Voigtmann: 5. Sembra essere tornato quello di 12 mesi, completamente avulso dal gioco e pasticcione in difesa.

All. Ettore Messina: 5. Purtroppo è difficile allenare quando ti manca il tuo miglior giocatore (Nikola Mirotic) e un ottimo uomo di sistema come Billy Baron. Ma forse con Kevin Pangos, un giocatore in più nelle rotazioni, e un po’ più di fiducia a Ismaël Kamagate questa partita, come qualcun’altra, l’avrebbe potuta portare a casa. Non avremo mai la controprova ma quest’oggi Milano ha perso per mancanza di energie, non per inferiorità rispetto all’avversario.

Partizan Belgrado

Vukcevic NE, LeDay 7,5, Avramovic SV, Koprivica NE, Punter 8, Smailagic 6,5, Jaramaz 5, Nunnally 6,5, Andjusic 5, Dozier JR 6, Ponitka 5,5, Caboclo 7. All. Zelimir Obradovic.

Immagine in evidenza: EuroLega