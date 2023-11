EA7 Milano-Pangos scelta non definitiva… ma siamo sicuri?

Ieri sera Kevin Pangos non ha giocato con l’Olimpia EA7 Milano contro l’AS Monaco di Mike James ed Ettore Messina ha detto che non si è trattata di una scelta definitiva però dai corridoi del Mediolanum Forum di Assago abbiamo ricevuto spifferi diversi da questi. A confermare questi spifferi ci ha pensato Edi Dembinski, giornalista della Rai, che ha scritto sul proprio profilo Instagram che, in verità, si tratta di una scelta definitiva:

“Salvo inattesi colpi di scena, Kevin Pangos non sarà più il Playmaker dell’Olimpia Milano.

Ettore Messina ha preso tempo definendola scelta tecnica non definitiva. Per quanto appreso invece, dovrebbe esserlo!! Stay tuned…”.

Pangos sembra essere il capro espiatorio di questa lunghissima serie di sconfitte, che ha portato l’Olimpia EA7 Milano in fondo alla classifica insieme all’ASVEL Villeurbanne di Gianmarco Pozzecco, che ieri sera ha vinto il primo match della sua vita da head coach di EuroLega.

Saranno giorni, forse ore, decisivi per il futuro del canadese con l’Olimpia, che non è mai stato veramente voluto dai quadri tecnici e societari per questa stagione perché non è un mistero che hanno fatto di tutto per trovargli una nuova sistemazione quest’estate.

