Che FENOMENO Wembanyama! Prestazione STREPITOSA e Phoenix KO

Victor Wembanyama questa notte ha fatto vedere perché alcuni pensano possa diventare il giocatore più forte di sempre nella vittoria per 132 a 121 contro i Phoenix Suns di Kevin Durant, ma ancora privi di Devin Booker e Bradley Beal.

Il francese ha chiuso la sua gara con 38 punti (career high) e 10 rimbalzi, giocando poco meno di 35 minuti. Le percentuali dal campo sono più che buone perché si è preso 26 tiri e ha segnato 15 volte, chiudendo 3 su 6 dalla lunga distanza, non male per uno della sua stazza. Wembanyama ha aggiunto anche 2 assist, 1 recuperata e 2 stoppate contro i Phoenix Suns di Durant.

In queste prime 5 giornate in NBA ha già dimostrato di poter essere un fattore determinante per i San Antonio Spurs e di essere già pronto per provare a portare i texani quantomeno al play-in. Hanno iniziato 3-2 e hanno già battuto 2 volte i Suns, una delle favorite alla vittoria finale, pur priva di 2 dei suoi fenomeni.

Un altro dato curioso è che è stato il primo teenager a mettere insieme certi numeri dai tempi di Kevin Durant, proprio davanti agli occhi di Kevin Durant. Stiamo a vedere se riuscirà a tenere questi numeri il più che probabile rookie of the year!

