Michael Jordan finanzia una clinica per famiglie bisognose con una donazione ASTRONOMICA

Michael Jordan ha visitato a sorpresa la sua città natale, Wilmington, nella Carolina del Nord, per l’inaugurazione di una clinica medica che ha finanziato con una donazione di 10 milioni di dollari. Si tratta della terza clinica di questo tipo che Jordan e sua madre, Deloris, aprono in North Carolina.

La Novant Health Michael Jordan Family Medical Clinic fornisce servizi di assistenza sanitaria primaria a “persone non assicurate o sottoassicurate”, ha dichiarato la clinica in un comunicato.

“Tutti hanno il diritto di accedere a un’assistenza sanitaria di qualità, indipendentemente dal luogo in cui si vive o dall’assicurazione”, ha dichiarato Jordan in un comunicato stampa.

La leggenda dell’NBA ha parlato tra le lacrime durante la celebrazione del taglio del nastro, esprimendo la sua gratitudine alla comunità dell’area di Charlotte per il sostegno alle cliniche e la fornitura di cure di qualità a individui e famiglie in difficoltà. Il successo di queste due cliniche ha permesso a Jordan di aprirne una nuova nella sua città natale.

“Quando le famiglie non sono in grado di sostenersi, noi siamo lì per sostenerli”, ha detto Michael Jordan.

