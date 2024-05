EA7 Milano, la permanenza di capitan Melli non è così sicura…

L’Olimpia EA7 Milano si trova di fronte a un grandissimo problema: il rinnovo di Nicolò Melli, il capitano della squadra e uomo franchigia se ce n’è uno.

Secondo quanto riportato da La Prealpina, il primo contatto tra lui e la dirigenza non è andato bene e le parti si incontreranno nuovamente quest’estate dopo i playoff. Ricordiamo che qualche mese fa si era parlato di un interesse da parte del Partizan Belgrado nei confronti di Nik Melli con coach Zelimir Obradovic in panchina, il quale è stato un secondo padre per lui, almeno da un punto di vista cestistico.

Il rinnovo di Nicolò Melli dipenderà dal mercato che andrà a fare l’Olimpia EA7 Milano, specialmente se davvero andrà a mettere sotto contratto Danilo Gallinari, come si vocifera da diversi mesi. Un reparto lunghi composto da lui, Gallinari e Nikola Mirotic sarebbe fortissimo per l’EuroLega, ma altrettanto folto, e soprattutto l’aggiunta del giocatore dei Bucks toglierebbe delle responsabilità a Melli che però lui vuole avere.

Stiamo a vedere cosa succederà da qui a un mese ma siamo certi che Nik non si farà condizionare da questa situazione e cercherà di dare il massimo come ha sempre fatto negli anni a Milano.

