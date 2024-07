EA7 Milano, quale futuro per Guglielmo Caruso?

L’Olimpia EA7 Milano ha quasi completato il proprio pacchetto italiani con il biennale a Ousmane Diop ma deve capire cosa fare con Guglielmo Caruso, attualmente impegnato a San Juan de Puerto Rico insieme all’Italbasket.

Teoricamente con Caruso gli italiani a disposizione di Ettore Messina sarebbero 6: Diego Flaccadori, Stefano Tonut, Giampaolo Ricci, Guglielmo Caruso e Ousmane Diop.

Il ragazzo ex Varese però molto probabilmente non resterà alle Scarpette Rosse la prossima stagione perché, con l’arrivo di Diop, il suo spazio sarebbe ancora meno di quest’anno che è stato pressoché zero. Per questo stanno pensando a un prestito per lui. L’ipotesi più quotata è Brescia, dove ritroverebbe l’assistant coach di Messina, Peppe Poeta, neo capo allenatore dei biancoblu.

Prima di completare questa prestito bisogna però capire se Milano deciderà di avere solo 5 italiani di formazione di livello e il sesto sarà un giovane oppure se preferisce averne 6 e quindi trattenere Caruso. Un’opzione – non semplice – potrebbe essere lasciar comunque partire il classe 1999 per Brescia e mettere sotto contratto Gabriele Procida, che però chiede garanzie di giocare e l’Olimpia non è certa di potergliele dare.

Stiamo a vedere cosa accadrà da qui ai primi 10 giorni per capire se Guglielmo Caruso si trasferirà dall’Olimpia EA7 Milano alla Pallacanestro Germani Brescia oppure se continuerà la sua carriera alla corte di Ettore Messina.

