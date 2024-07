Porto Rico-Italia, le pagelle: CHE DELUSIONE! Tutti INSUFFICIENTI, si salva solo Gallinari

L’Italia del basket ha perso male contro i padroni di casa di Porto Rico nel Pre-Olimpico di San Juan. Questo significa che affronteremo subito la Lituania in semifinale e, in caso di vittoria nel prossimo match contro gli europei, o affronteremo di nuovo i caraibici oppure il Messico, l’altra qualificata del gironcino.

Qui di seguito le pagelle della brutta sconfitta dell’Italia contro Porto Rico.

Italia

Marco Spissu: 5,5. Le percentuali dalla lunga sono pessime, anche se comunque è uno degli ultimi a mollare.

Niccolò Mannion: 5. Idem come Spissu per le percentuali, con la differenza che il sardo almeno ha smazzato 5 assist e Mannion ha tirato male anche da dentro l’arco (4/11 dal campo). Può e deve fare di più con la Lituania.

Awudu Abass: 5. Gioca solo una dozzina di minuti ma si prende tante responsabilità, facendo però male come quasi tutta la squadra.

Stefano Tonut: 4,5. Probabilmente il più deludente tra gli Azzurri, soprattutto per lo spessore psicologico e di leadership che ha in questo gruppo.

Danilo Gallinari: 6,5. Senza dubbio il più positivo degli italiani. Tira con percentuali dignitose dal campo e a tratti è la nostra unica soluzione offensiva. Speriamo non si sia fatto nulla di male a fine gara…

Nicolò Melli: 5,5. Anche il Capitano ha giocato sottotono, in attacco (soprattutto) ma anche in difesa poiché i lunghi portoricani hanno fatto la differenza. Gli 11 rimbalzi non sono abbastanza, pur essendo comunque un dato da tenere in considerazione nella valutazione complessiva.

Giampaolo Ricci: 5. Prestazione incolore e non del livello che ci si aspetta da Pippo.

Achille Polonara: 4,5. Deve tornare quello di Belgrado 2021, altrimenti l’Italia avrà zero chance contro la Lituania sabato sera.

Alessandro Pajola: 5. Il virtussino solitamente non è uno che fa la differenza in attacco… ma questa notte non è stato decisivo nemmeno in difesa. E non è riuscito a mettere in ritmo i compagni come suo solito e il solo assist smazzato è lì a dimostrarlo.

John Petrucelli: 5. Come al solito parte in quintetto, ma come al solito gioca una dozzina di minuti perché il suo contributo è di basso impatto sul match.

All. Gianmarco Pozzecco: 5. Nonostante siamo stati a contatto per gran parte della partita, questa notte si percepiva che avremmo perso la gara alla fine. La differenza d’intensità (10 rimbalzi in meno alla fine) era evidente e anche la voglia di portare a casa questa gara. Ci è sembrata una gara molto simile a quella contro la Repubblica Dominicana del 2023. Speriamo di giocare contro la Lituania come contro la Serbia all’ultimo Mondiale, con la differenza che non potremo contare su Fontecchio a San Juan.

Porto Rico

Pineiro 6, Conditt IV 7.5, Howard 5, Reed 5, Alvarardo 8.5, Thompson Jr. SV, Ford SV, Clavell 6.5, Romero 5.5, Ortiz 6, Toro 5.5, Waters 7. All. Nelson Colon 7.

