EA7 Milano, si va verso la fine del rapporto con Lorenzo Brown?

Lorenzo Brown potrebbe presto non essere più un giocatore dell’Olimpia EA7 Milano. Lo statunitense naturalizzato spagnolo era arrivato in estate come il grande colpo del mercato biancorosso, nonostante un’ultima stagione al Panathinaikos sicuramente non memorabile. Invece Brown è stato spesso assente per infortunio (solo 12 presenze totali tra EuroLega e campionato) e quando è stato presente non ha spiccato, visti i soli 6.4 punti e 2.8 assist di media in coppa. Come scritto su La Repubblica, inoltre, il rapporto tra Brown e il nuovo allenatore Peppe Poeta sarebbe quasi inesistente. “La fiducia tra Brown e coach Poeta è ai minimi” ha scritto il giornalista Massimo Pisa.

Sempre nello stesso articolo, si definisce improbabile una risoluzione nel breve periodo ma possibile che Brown finisca in tribuna come primo passo verso la separazione. L’americano ha giocato solo 13′ sia contro la Stella Rossa che contro il Real Madrid, nelle ultime due uscite europee: troppo poco per quello che doveva essere uno dei big del roster meneghino.