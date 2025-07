EA7 Milano, ufficiale la firma di Lorenzo Brown

La Pallacanestro Olimpia Milano comunica di aver raggiunto un accordo pluriennale con Lorenzo Brown, playmaker di 1.96, nato a Roswell, Georgia, il 26 agosto 1990, proveniente dal Panathinaikos Atene.

LORENZO BROWN – “Sono grato e onorato dell’opportunità di vestire la maglia dell’Olimpia Milano. Sono entusiasta di giocare con altri grandi giocatori e competere al massimo livello. Sono convinto che ci aspetti una grande stagione, considerati i cambiamenti che sono stati apportati al roster e i giocatori che sono rimasti dall’anno passato. Mi sento pronto per competere, guidare la squadra e vincere. L’obiettivo in EuroLeague è arrivare ai playoff e poi guardare oltre. La stagione comincia ad agosto, ma non per me, per me la preparazione inizia adesso”.

LA CARRIERA –Lorenzo Brown è cresciuto in Georgia dove ha frequentato la Centennial High School di Roswell in Georgia. Nel 2009, si è trasferito per un anno alla Hargrave Military Academy di Chatham in Virginia prima di andare al college. Ha giocato tre anni a North Carolina State con due ammissioni, nel 2012 e 2013, al Torneo NCAA. Nel 2012/13 ha vinto la classifica degli assist della Atlantic Coast Conference con 7.2 per partita. È stato anche incluso nel secondo quintetto di conference. Scelto al secondo giro (numero 52) dei draft NBA del 2013 da Minnesota, ha trascorso le successive tre stagioni nella NBA giocando a Minnesota, Philadelphia e Phoenix, con frequenti esperienze nella G-League. Nella stagione 2016/17, si è trasferito in Cina per giocare a Zhejiang. Nella stagione 2017/18, è tornato negli Stati Uniti per giocare a Toronto ma nella stessa stagione è stato anche nominato MVP della G-League giocando nei Raptors 905 (18.8 punti, 8.8 assist, 5.2 rimbalzi per gara). Nel 2019 è tornato in Cina, a Guangzhou. Il trasferimento in Europa risale alla stagione 2019/20, alla Stella Rossa Belgrado (12.3 punti e 4.6 assist di media in EuroLeague). Nella stagione seguente, è stato al Fenerbahce (9.5 punti e 3.5 assist per gara in EuroLeague), poi a Kazan (13.8 punti e 6.1 assist a partita) e infine nel 2022/23 per due anni ha giocato nel Maccabi Tel Aviv. Nel 2022/23 (16.4 punti e 5.5 assist per partita), è stato incluso nel primo quintetto All-EuroLeague; nel 2023/24 (13.2 punti e 6.1 assist di media), ha fatto parte del secondo quintetto All-EuroLeague ed è stato MVP dei play-in. In Israele, ha vinto due volte il titolo nazionale. Nel 2024/25, ha giocato nel Panathinaikos (6.3 punti e 2.7 assist di media, con qualificazione per le Final Four), dove ha vinto la Coppa di Grecia. Da naturalizzato spagnolo, ha vinto la medaglia d’oro agli Europei del 2022.

NOTE – Nella NBA ha giocato 103 partite. Nel 2019, ha fatto parte del roster che ha vinto il titolo NBA per i Toronto Raptors. Nel 2011/12, ha vinto la classifica della ACC nelle palle rubate e nel 2012/13 ha finito secondo nella stessa graduatoria.

Fonte: ufficio stampa Olimpia Milano