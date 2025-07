LeBron James va sempre più verso la rottura con i Los Angeles Lakers

Il 2025 sta segnando una svolta radicale per i Los Angeles Lakers, destinata a ridisegnare gli equilibri della franchigia e, probabilmente, a chiudere l’era LeBron James. In pochi mesi sono arrivate due decisioni di enorme portata: la cessione di Anthony Davis per Luka Dončić e la vendita della squadra alla cordata di Mark Walter e TWG Global, per una cifra record stimata intorno ai 10 miliardi di dollari. In entrambe le operazioni, come riportato da ESPN, LeBron è rimasto ai margini, non informato in anticipo né coinvolto, a differenza di Dončić, che ha invece ricevuto comunicazioni dirette e rassicurazioni dai nuovi proprietari.

Il 2 febbraio scorso, i Lakers hanno concluso lo scambio che ha portato Luka Dončić a Los Angeles, in un’operazione storica, per il calibro dei giocatori coinvolti e per il coraggio di smantellare una coppia — quella formata da LeBron e Davis — che aveva portato un titolo alla squadra. In quell’occasione James venne avvisato dello scambio con scarsissimo anticipo, qualcosa di inusuale per una superstar del suo calibro: un “affronto” che però il King avrebbe perdonato, comprendendo le ragioni dietro la scelta di cedere Davis per lo sloveno.

Anche la cessione della franchigia, annunciata il 18 giugno, è stata comunicata a Dončić con largo anticipo, mentre James ha appreso la notizia dai media. Per questo motivo l’ex Mavs ha prontamente pubblicato un messaggio sui social sulla questione, accogliendo positivamente la notizia, mentre James è rimasto pubblicamente in totale silenzio. Questa dinamica ha alimentato le voci su un progressivo disinteresse dei Lakers nei confronti di LeBron, ormai 40enne e al crepuscolo della carriera. Quest’ultimo poi nelle scorse settimane avrebbe potuto uscire dal proprio contratto, diventando free agent per rifirmare con i giallo-viola a cifre più basse oppure cambiare aria. Invece, nonostante le frizioni, LeBron ha esercitato la Player Option da 52.6 milioni di dollari per la stagione 2025-26.

Non solo, nel farlo il suo agente Rich Paul ha dichiarato ufficialmente che, sebbene LeBron capisca la direzione che sta prendendo la franchigia, in questo momento il giocatore deve pensare a ciò che è meglio per lui e per il suo futuro. Tradotto: niente più favori ai Lakers.

La stagione che sta per iniziare sarà quindi decisiva non solo per il futuro sportivo dei Lakers, ma anche per l’immagine di LeBron in quella che ESPN ha definito “la transizione tra superstar più delicata della storia”. LeBron James si trova ora di fronte a una scelta: accettare un ruolo da secondo violino in una squadra che non lo considera più il centro del progetto o cercare una nuova destinazione dove chiudere la carriera da protagonista. Nei giorni scorsi, per vie non ufficiali, si era parlato di un possibile ritorno a Cleveland per via di alcuni indizi che erano stati seminati da James e dal suo entourage, anche se per ora non c’è nulla di concreto.