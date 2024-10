Ecco quando rivedremo Bronny James (forse) in campo in NBA

Il rookie dei Los Angeles Lakers, Bronny James, ha giocato finora una sola partita nella stagione regolare NBA 2024-25, nella vittoria di apertura della squadra in casa contro i Minnesota Timberwolves il 23 ottobre. Da allora, l’ex guardia degli USC Trojans ha scaldato la panchina di Los Angeles per tre match di fila, compresa la sconfitta di lunedì sera per 109-105 contro Kevin Durant e i Phoenix Suns.

Tuttavia, questa notte, quando i Lakers affronteranno i Cleveland Cavaliers, avrà la possibilità di vivere un altro momento emozionante in campo con suo padre, il quattro volte NBA Most Valuable Player, LeBron James. Bronny, che dovrebbe essere in procinto di essere mandato in G-League per giocare con i South Bay Lakers, si dice che abbia buone possibilità di partecipare alla partita contro i Cavs alla Rocket Mortgage FieldHouse, il vecchio campo di LeBron.

“I South Bay Lakers iniziano la loro stagione il 9 novembre e le fonti confermano che Bronny James sarà presente e passerà la maggior parte della stagione a concentrarsi sulla crescita del suo gioco”, ha dichiarato Anthony Irwin di ClutchPoints. “Le fonti hanno indicato che è molto probabile che giocherà al fianco del padre a Cleveland”, ha aggiunto Irwin.

