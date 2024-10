VIDEO: Tripla IRREALE di Doncic che poi fa TRASH TALKING al pubblico

La serata di martedì non è iniziata nel migliore dei modi per Luka Doncic e i Dallas Mavericks. In una rivincita delle finali della Western Conference della scorsa stagione, i Minnesota Timberwolves sono partiti alla grande in casa, con Anthony Edwards che è stato protagonista di uno storico riscaldamento nel primo quarto.

Edwards ha segnato 24 punti nel primo quarto per i Timberwolves, dando alla sua squadra il vantaggio dopo i primi 12 minuti. Poi, poco prima dell’intervallo, Luka Doncic si è fermato per un apparente infortunio al ginocchio. Al rientro negli spogliatoi sembrava avere problemi di peso sulla gamba destra.

Nonostante lo spavento per l’infortunio, Luka Doncic ha dimostrato di stare bene. Rientrato per iniziare il terzo quarto per i Mavericks, lui e Kyrie Irving hanno continuato a terrorizzare i Timberwolves e i loro tifosi, proprio come avevano fatto nelle finali di Conference della scorsa stagione. Dopo aver messo a segno un enorme canestro da tre punti alla fine del quarto quarto, Doncic ha detto alcune cose:

“Questo è quello che faccio io, cazzo. Sìììì!”.

LUKA DONCIC WITH THE POTENTIAL DAGGER THREE 🗡️ Mavs lead the Timberwolves by 8 with 1:04 left.pic.twitter.com/6FULvAA9sc — ClutchPoints (@ClutchPoints) October 30, 2024

Il tiro da tre mostruoso farà tornare in mente ad alcuni tifosi dei Timberwolves la gara 2 delle finali ad ovest della scorsa stagione, quando Doncic realizzò un tiro da tre vincente su Rudy Gobert da un punto simile del campo.

