Perché un assistant coach NBA si dice “nervoso” per il passaggio di Bronny James in G-League?

Da quando ha debuttato con i Los Angeles Lakers contro i Minnesota Timberwolves nella serata inaugurale della stagione regolare dell’NBA, Bronny James non ha più giocato. Ha giocato per poco meno di tre minuti durante la vittoria dei Los Angeles Lakers su Minnesota per 110 a 103 e si è tolto di dosso tutti i titoli della prima coppia padre-figlio con LeBron James.

Ora per Bronny James è arrivato il momento di passare alla G-League, e un assistente allenatore della NBA è preoccupato di come se la caverà il giovane James quando si avventurerà da solo, come riporta Anthony Irwin di ClutchPoints.

“Quello che mi rende nervoso è il modo in cui i ragazzi della G League affronteranno Bronny”, ha detto un assistente allenatore con esperienza nella G League. “Un conto è che i compagni di squadra di LeBron diano il benvenuto a Bronny mentre hanno tutti un contratto garantito. Un’altra cosa è quando i ragazzi competono con lui per il tempo di gioco, per non parlare delle partite contro di lui”.

“Ogni singolo giocatore della G-League sa che potrà avere il suo momento virale facendo fare brutta figura a Bronny. È meglio che sia pronto per questo ogni volta che scende in campo contro ragazzi che stanno lottando per entrare nella lega”.

Stiamo a vedere come si comporterà Bronny James in G-League. Di sicuro non sarà un’avventura facile ma siamo certi che faranno di tutto per proteggerlo da brutte figure. Resta il fatto che la considerazione di questo assistant coach è estremamente corretta.

