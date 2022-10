Ecco quanto vale economicamente draftare Victor Wembanyama

Victor Wembanyama è la pressoché certa prima scelta assoluta del prossimo Draft NBA.

Il francese ha confermato di essere un potenziale crack con due prestazioni mostruose in altrettanti match di esibizione contro gli Ignite, la squadra di G-League imbottita di futuri giocatori NBA.

L’attenzione su di lui era già altissima ma ora tutti gli insider parlano di una indiscriminata corsa al tanking per provare a scegliere un giocatore che può davvero cambiare il volto di una franchigia per i prossimi anni.

Wembanyama però è un affare non solo dal punto di vista tecnico ma anche per l’aspetto economico. Secondo Adrian Wojnarowski, infatti, la squadra che lo firmerà potrebbe far crescere il valore del suo brand di 500 milioni di dollari. Una cifra calcolata sulla base dell’impatto mediatico che si prevede possa avere il giocatore che attualmente milita nel Metropolitans, destinato a diventare una stella mondiale.

“Victor Wembanyama is the singular, greatest prospect in NBA draft history… The level of tanking we may see in the NBA this year as many teams who may try to get in position, I think it’s gonna impact the trade deadline.”

