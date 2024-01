Elie Okobo SOSPESO dal Monaco: perché e per quanto

La guardia dell’AS Monaco, Elie Okobo, è stata sospesa a tempo indeterminato dalla squadra, come confermano diverse fonti di BasketNews.

Elie Okobo was suspended indefinitely by Monaco 🛑 pic.twitter.com/NXyZRtXM39 — BasketNews (@BasketNews_com) January 6, 2024

Il club ha sospeso il giocatore dopo la sconfitta di giovedì contro l’Olympiacos Pireo a causa di un atteggiamento irrispettoso e di un comportamento non professionale, dicono le fonti a BasketNews.

A causa dello status indefinito della sospensione di Okobo, il numero di partite che salterà rimane incerto. Il Monaco ospiterà il Baskonia il 9 gennaio e affronterà il Panathinaikos l’11 gennaio nella prossima settimana di doppio turno.

Gabriel Pantel-Jouve di BeBasket ha riportato la notizia del francesce per primo tramite il suo account su X.

L'AS Monaco a suspendu Elie Okobo pour une durée indéterminée, suite à un accrochage avec un coéquipier lors du match contre l'Olympiakos jeudi. #EuroLeague — Gabriel Pantel-Jouve (@GabrielPJ_) January 6, 2024

Finora il giocatore ha registrato una media di 10,2 punti, 2,7 rimbalzi e 3,2 assist a partita in 19 presenze con la maglia del Monaco. La formazione del principato di Monaco ha perso entrambe le sfide della settimana del doppio turno di Eurolega e ora ha un record di 10 a 9, sufficiente per l’ottavo posto in classifica.

Stiamo a vedere quando il francese Elie Okobo tornerà a giocherà con l’AS Monaco e soprattutto se Mike James e compagni lo riaccetteranno in squadra senza troppi problemi.

