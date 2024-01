Paolo Banchero, con la sua prima tripla doppia entra nell’esclusivo club di LeBron e Jordan

Gli Orlando Magic hanno schierato una squadra ridotta all’osso questa notte contro i Denver Nuggets. Franz Wagner è stato il protagonista del roster dei sette giocatori di rotazione dei Magic fuori per infortunio e, come se non bastasse, la guardia esordiente Anthony Black ha dovuto abbandonare la partita contro i Nuggets per un malore. Nel primo tempo, i Magic sembrano destinati alla quarta sconfitta consecutiva, nonostante gli sforzi di Paolo Banchero.

Tuttavia, nel terzo quarto, i Magic hanno trovato il loro ritmo in attacco, grazie soprattutto al gioco stellare di Banchero. Pur avendo messo a segno solo sette punti nel periodo, Banchero si è trovato in un ritmo di gioco e ha messo a segno sette punti in un quarto da 41 che ha dato una svolta alla partita contro i Nuggets, conclusasi con una vittoria per 122 a 120 per Orlando.

Alla fine, Paolo Banchero è sembrato la stella più grande in campo in una partita che ha visto protagonisti Nikola Jokic e Jamal Murray. Il sophomore dei Magic ha ottenuto la prima tripla-doppia della sua carriera, con 32 punti, 10 rimbalzi e 11 assist, aggiungendo anche tre rubate. Di conseguenza, Banchero si trova ora in una compagnia molto illustre.

Secondo ClutchPoints su X, Banchero è ora uno dei sette giocatori nella storia dell’NBA ad aver realizzato 30/10/10/3 partite prima di aver compiuto 22 anni. L’elenco comprende LeBron James, Michael Jordan, Stephen Curry, Luka Doncic, Magic Johnson e Isiah Thomas,

