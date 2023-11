ESPULSO Draymond Green per una mezza rissa con Donovan Mitchell

La stella dei Golden State Warriors, Draymond Green, è stata punita con la sua prima espulsione della stagione dopo un momento acceso con la guardia dei Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell.

A metà del terzo quarto, Mitchell ha caricato Green e lo ha spinto, cosa che all’ala degli Warriors non è piaciuta. Dray ha poi affrontato la superstar dei Cavs mentre entrambi i giocatori si sono guardati faccia a faccia in un momento particolarmente acceso.

Donovan Mitchell and Draymond Green were getting into it 👀🍿 pic.twitter.com/h7HvkKQY2A

Per coloro che se lo sono perso, tuttavia, tutto è iniziato nella giocata precedente, quando Green sembrava spingere Mitchell, facendolo finire fuori dal campo.

Draymond Green was ejected from the game after this altercation with Donovan Mitchell. pic.twitter.com/L4DbvsI8fM

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) November 12, 2023