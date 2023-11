Kelly Oubre Jr. TRAVOLTO da una macchina a Philadelphia! Novità sulle sue condizioni

Secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski di ESPN, la guardia dei Philadelphia 76ers, Kelly Oubre Jr., ha lasciato un ospedale di Philadelphia dopo aver ricevuto le giuste cure sabato sera per le ferite riportate nell’impatto con un’auto a Center City.

Avevano ricoverato Oubre in condizioni stabili con ferite non rilevanti e ora salterà una quantità significativa di gare, ma la squadra ha confermato che non resterà fuori per il resto della stagione.

I rappresentanti dei 76ers, compreso il presidente Daryl Morey, erano presenti in ospedale.

Oubre stava camminando vicino alla sua residenza nel centro di Philly quando si è verificato l’incidente. I Sixers hanno rivelato che è in corso un’indagine attiva da parte della polizia della città.

Oubre, che si è unito ai Sixers dagli Charlotte Hornets con un contratto di un anno a settembre, è stato un giocatore determinante fino a quanto momento della stagione, segnando una media di 16,3 punti e tirando con il 50% dal campo in questa prima annata con la canotta di Philadelphia.

Speriamo che Kelly Oubre Jr. possa tornare a fare canestro molto in fretta con Philadelphia, anche se purtroppo non sarà così semplice ma, come si dice in questi casi “prima la salute e poi il lavoro”.

