Ettore Messina pronto ad un’altra sfida in NBA, ma part-time

Ettore Messina tornerà in NBA, lo ha rivelato oggi un articolo di La Repubblica che ha parlato di un ruolo da consulente tecnico nello staff degli Atlanta Hawks. Il leggendario coach italiano, che fino all’anno scorso allenava l’Olimpia Milano, tornerà oltreoceano dopo le due esperienze con Los Angeles Lakers e San Antonio Spurs e ritroverà Quin Snyder, attuale coach degli Hawks.

I destini di Messina e Snyder si sono incrociati già due volte: ai Lakers, dove l’azzurro era consulente mentre Snyder era assistente di Mike Brown, e soprattutto al CSKA Mosca, dove Snyder era assistente direttamente dell’head coach Messina nella stagione 2012-13.

Il ruolo di consulenza di Messina non richiederà comunque una sua presenza fissa ad Atlanta, come riportato da La Repubblica il tecnico dovrebbe svolgere contemporaneamente anche il lavoro di opinionista su Sky Sport qui in Italia.